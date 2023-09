Presentan las nuevas unidades de Qrobús

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, lideró la ceremonia de presentación de las nuevas unidades de transporte público Qrobús, recién llegadas desde Colombia hace apenas unos días.

Con la promesa de revolucionar el sistema de movilidad, además de abonar a la problemática de transporte colectivo de la zona metropolitana, Kuri González aseguró que esta nueva flotilla será eficiente, accesible, amable y seguro.

“Por supuesto que tenía varias opciones. Arreglar lo que estaba dentro de la caja o pensar fuera de la caja (…) No hice ninguna de las dos: rompí la caja. Hoy, hoy les estoy presentando no un cambio de reglas del juego, sino un nuevo juego. No un nuevo sistema de transporte, sino un nuevo sistema de movilidad. No un paliativo como se venía haciendo, sino una cura… para siempre”, sentenció el gobernador.