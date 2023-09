Tengo claridad de lo que me gustaría: Domínguez Servién

El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que respetará la decisión de Acción Nacional si determinan ir en alianza con el Revolucionario Institucional a nivel local.

Sin embargo, destacó que por su parte tiene clara su postura, pues el también panista se ha pronunciado en contra de las alianzas en Querétaro.

“No me toca tomar a mí las decisiones, hoy. Yo voy a respetar, claro que tengo con claridad lo que a mí me gustaría, pero ya no son mis tiempos y voy a ser muy respetuoso”.