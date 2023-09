Lanza SEDESOQ convocatoria para becas a universitarios

Lanza SEDESOQ registro para que las y los estudiantes de Universidades públicas en Querétaro puedan acceder a una de las Becas Contigo. Cuya finalidad es combatir la deserción escolar y que a la fecha han beneficiado a 10 mil 592 alumnos de educación superior. Así lo informó el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lámbarri.

Lanza oportunidad a estudiantes

Dorantes Lámbarri explicó que el programa representa un apoyo económico único para cada alumno registrado y se divide en tres vertientes: Mejores Promedios, para a estudiantes con calificación general, igual o mayor a 8.5 sin materias reprobadas; Inscripción o Reinscripción, donde se brinda un impulso del 50 por ciento al monto pagado; y Transporte, dirigido a quienes viven lejos de su centro educativo y no son beneficiarios de la Tarifa Unidos o del Transporte escolar que opera SEDESOQ.

Ante más de 300 alumnos de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), el funcionario público informó que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre y pueden realizar su solicitud a través de la plataforma de programas sociales de Gobierno del Estado: programas.queretaro.gob.mx

Oportunidades para todos

“Todos los días es una oportunidad para que cumplan con una meta. Lo que yo los quiero invitar es a que no dejen pasar las oportunidades que les da la vida. Porque las oportunidades que se presentan hoy, no volverán; lo más importante que tienes en la vida se llama tiempo. Las becas son para que las aprovechen, para que puedan cumplir sus sueños, para que no tengan obstáculos ajenos a sus ganas”, expresó.

En tanto, la secretaria de Educación, Martha Elena Soto, destacó que en Querétaro se trabaja en identificar las necesidades que permitan lograr a las y los alumnos la conclusión con éxito de sus trayectorias académicas; asimismo, los invitó a mantenerse informados sobre este y todos los programas que existen en la entidad para ayudarlos en sus estudios.