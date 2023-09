Esperamos una elección de estado: Claudio X

El empresario Claudio X. González alertó que el Gobierno federal podría actuar al margen de la ley para apoyar a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en el proceso electoral del próximo año.

Sin embargo, consideró positivo que dos mujeres puedan ser candidatas a la presidencia de la república para el 2024.

Agregó que el proceso interno entre los partidos políticos para elegir a quienes serían sus representantes a las candidaturas presidenciales, tuvieron mayor apertura.

“El proceso en el que nosotros estuvimos involucrados en México realmente es un proceso histórico en donde se diseñó y se construyó (…) no hay un proceso perfecto hubo tropiezos”.

En una conferencia que dictó a estudiantes de la Universidad Anáhuac en Querétaro, Claudio X. González destacó la etapa trascendente que están viviendo ya que “les tocó lo más importante de la historia en materia social y política”. Incluso, los conminó a estar al pendiente del momento en el que viven en materia político-social.

“Será la elección más importante del país, que en más de un siglo no se ha desarrollado”, subrayó.

El empresario, acusó que el Gobierno federal no desea una población estudiada sino adoctrinada; además, dijo que la educación pública y privada han dejado mucho que desear, por lo que llamó a construir una de mayor calidad. A pesar de ello, explicó, México vive el momento más favorable en materia económica y con un mayor talento del mundo.

“Estudio tras estudio demuestra que los que más trabajan son los mexicanos, eso vale mucho. Es un país joven, eso es importante para despegar. En México se los digo también, no siempre las elites han sido responsables y hay muchas élites han sido irresponsables por ello, hay desigualdades e inseguridad. Han visto en lo personal que en lo colectivo. No digo que no vean en lo personal pero responsabilícense de sus privilegios”, dijo.