Dispuesto de acatar todo lo que mi partido disponga: Guerrero Trápala

El secretario particular del Gobierno del estado, Josué Guerrero Trápala, dijo que esperará el tiempo que marque el Partido Acción Nacional y el gobernador Mauricio Kuri para poder determinar la posibilidad de buscar la candidatura a la presidencia municipal de Corregidora.

Mencionó que esto dependerá de los tiempos legales y de la conclusión de los informes de los presidentes municipales que se desarrollarán durante este mes de septiembre.

“Yo sigo con esa intención, lo he mencionado en otras ocasiones. No sería honesto si no estuviéramos pensando en otra opción política, y la verdad es que sí lo estamos visualizado; pero soy muy respetuoso, primero del tema legal fundamental, y segundo de lo que disponga el partido y disponga el gobernador”, dijo Guerrero Trápala.