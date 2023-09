Respetaran decisión de Marcelo Ebrard en caso de abandonar Morena

A pesar de que existe la posibilidad de que Marcelo Ebrard abandone Morena, el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional, Juan José Jiménez señaló respetar dichas decisiones.

Al ser cuestionado de si existía la posibilidad de abandonar el partido y continuar apoyando al ex canciller, señaló que él continuará de forma permanente en Movimiento Regeneración Nacional.

Te podría interesar: Celebran Feria de la Enchilada y el Guajolote en Querétaro

Además, el diputado expresó que no hubo una falta de trabajo por parte del equipo de Marcelo Ebrard, a pesar de que Claudia Sheinbaum fue designada como la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación,

“Yo no creo que haya faltado trabajo y yo creo que los ejercicios políticos son así: se gana y se pierde. En este mismo sentido la democracia es así. Eso no me corresponde a mí le corresponde a él, hay preguntas que yo no puedo contestar”, expreso.