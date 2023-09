Secretaría de Gobierno beneficiará a 100 personas afectadas por la Notaría 24

La Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, reveló que en próximos días se beneficiará a otras 100 personas defraudadas por la Notaría Pública 24 en Querétaro.

Con anterioridad, la dependencia estatal ya había beneficiado a 200 personas con escrituración, quienes habían denunciado fraude por parte de la Notaría antes mencionada.

“Estaba ahorita avanzando, no se si la próxima semana, o la otra, entreguemos 100 escrituras más. Escrituras que en su momento no se pagaron los impuestos, no se inscribieron en el Registro Público. Esto nos permitiría hablar de 300 personas las que ya hemos podido atender”.