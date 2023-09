Aplicará SESEQ vacuna contra COVID-19 solo a grupos de 10 personas

La Secretaría de Salud aplicará la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 de Abdala, sólo a grupos de 10 personas, así lo confirmó la titular de esta dependencia, Martina Pérez Rendón.

Aunque los interesados no requieren realizar cita, la exigencia es acudir en grupos de 10 personas, pues cada frasco es de 10 dosis y el objetivo es evitar el desperdicio de vacunas.

“El frasco de la vacuna viene de 10 dosis y el lineamiento o la recomendación que ha hecho la federación es que se utilicen las 10 dosis. Entonces no hay necesidad de inscribirse, más bien si se organiza un grupo de 10 personas y llega al Centro de Salud o a la unidad médica del Seguro Social, se les aplica a las 10 personas”.

Te podría interesar: Entregan cancha de usos múltiples en primaria Rogelio Garfias Ruiz

En ese sentido, aceptó que ha sido difícil la aplicación, pues no logran reunir el grupo de 10 personas requeridas, lo cual ha generado el rechazo a quienes están interesados en vacunarse.

“Llegan y se retiran porque no se juntan las 10 personas. Es un tema que no está en el control de las instituciones de salud. Es un lineamiento que establece el operativo Correcaminos. Hemos insistido en que nos permitan vacunar a quien llegue y la demande, pero ese frasquito si ya no se usó en la jornada, se tiene que desechar el sobrante”.