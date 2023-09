IEEQ asignará 19 millones de pesos para proceso electoral

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) designará 19 millones de pesos para la preparación y el arranque del proceso electoral del 2024, así lo confirmó la presidente del organismo, Grisel Muñiz Rodríguez.

Aunque por ahora los consejeros continúan con la elaboración del presupuesto para el proceso electoral del siguiente año, de cara a la elección de diputados locales y presidentes municipales de la entidad.

Aunque aclaró que por el momento no se ha definido un monto presupuestal para el siguiente año; sin embargo, sí se prevé un incremento en comparación con el presente ejercicio fiscal, debido a las elecciones federales y locales.

Asimismo, Muñiz Rodríguez aclaró que por las llamadas de promoción en favor de Guadalupe Murguía Gutiérrez y Agustín Dorantes Lambarri no ha habido alguna denuncia

Por ello prefirió no emitir algún pronunciamiento, pues dijo desconocer de qué se tratan las llamadas, las cuales se han realizado en las últimas semanas para promocionar el trabajo de ambos funcionarios estatales.

“No ha llegado y no tenemos conocimiento de una conducta como tal, no ha llegado alguna denuncia ante el Instituto, como áreas técnicas. Tampoco hemos tenido conocimiento de esa situación en particular, por lo que la parte oficiosa o a petición de parte no está ahorita activa por parte del Instituto”.