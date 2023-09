Mauricio Kuri firma alianza con municipios a favor del campo queretano

Mauricio Kuri González encabezó la firma de convenios de colaboración “Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural” con las presidentas y presidentes municipales del estado. Mediante los cuales se destinará una bolsa tripartita de más de 120 millones de pesos en beneficio de cuatro mil 744 personas.

Durante su discurso, el mandatario estatal ponderó que con dichos acuerdos se establece una alianza estratégica para sumar recursos que propiciarán un impacto positivo en el campo. La cual considera una estructura financiera de 33 por ciento estatal. Que se traduce en más de 39.7 millones de pesos. 33 por ciento municipal y 34 por ciento de los productores. Estas contribuciones abonarán a la adquisición de maquinaria, equipo, herramientas y proyectos productivos.

Mauricio afirma que el campo es igual a la paz

“En Querétaro, el campo es un símbolo de paz y de prosperidad. Su potencial es ilimitado, y queremos que continúe siendo un motor de desarrollo para nuestro estado. Es por eso que quiero hacer un reconocimiento a los productores agropecuarios. Que, gracias a su esfuerzo, dedicación y trabajo. Las familias queretanas tienen alimentos frescos y de excelente calidad en sus mesas”, enfatizó.

Kuri González distinguió a los 18 ayuntamientos del estado por comprender la importancia estratégica de esta causa. Y participar con recursos para ofrecer a los productores rurales, y del sector agroalimentario, un apoyo fundamental.

Recalcan a productores que trabajan solos

Añadió que el esfuerzo llega en un momento crucial en el que se presenta una disminución del respaldo federal. No obstante, apuntó que ello no ha detenido la determinación de su gobierno y las administraciones municipales. Reiteró a los productores que no están solos, y remarcó la importancia de la comunicación. A fin de resolver cualquier problema que se les presente en la actualidad y a futuro.

“Vamos a continuar enfocando nuestros programas hacia los pequeños productores y aquellos con recursos limitados, asegurando que todos caminemos, juntos, sin dejar a nadie atrás ni por debajo del siguiente nivel”, expresó.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Rosendo Anaya Aguilar, explicó que a través de este programa se beneficiará económicamente a los productores del sector primario, toda vez que la adquisición de nuevas tecnologías o mecanización puede ser una limitante debido al incremento en precios del mercado y la falta de liquidez.

Capitalizar a agricultores

“Gracias a esta suma de esfuerzos, se podrá capitalizar a productores del sector primario, quienes, con su aportación complementaria, podrán adquirir nuevas tecnologías o equipo agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal”, precisó.

A su vez, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en representación de los ediles, comentó que el campo es la base de la soberanía alimentaria y de la calidad de vida de miles de familias; en ese tenor celebró la unión de sus homólogos con el gobierno estatal en un acto que abonará a convertir al sector agroalimentario en uno de los pilares de la economía en la entidad.

“Nos unimos los 18 municipios porque somos un solo estado, una sola entidad. Es una misma tierra y vamos juntos caminando todos hacia adelante (…) así unidos vamos construyendo el bien común”, concluyó.