Mauricio Kuri testigo de acuerdo para proteger bienes ejidatarios

Mauricio Kuri González, atestiguó la firma de un acuerdo de colaboración entre representantes de la Secretaría de Gobierno, el Registro Nacional Agrario, la Procuraduría Agraria y el Consejo de Notarios de Querétaro, a fin de que ejidatarias y ejidatarios puedan hacer su testamento, a través de escrituras públicas a un costo accesible. El acto se llevó a cabo en el marco del anuncio de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”.

Mauricio Kuri aplaude la campaña

Durante su discurso, el mandatario estatal recordó que esta campaña brinda la oportunidad a las y los queretanos de acceder a dicho instrumento legal con la reducción del 50 por ciento en gastos de honorarios notariales y cero costos en trámites registrales. Asimismo, destacó que el convenio permitirá atender a uno de los sectores más vulnerables de la entidad.

“En Querétaro creemos que aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte, y hay un sector muy vulnerable, que es el sector del campo, de los ejidatarios, que no solamente tienen una gran falta de incertidumbre. Sino que una gran parte de ellos no tienen la oportunidad de dejar por escrito sus deseos para después de su muerte”, apuntó.

Reconocen labor de notarios

Kuri González aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo diario de las y los notarios, quienes con su esfuerzo proporcionan certidumbre jurídica a la población y trazan el rumbo de Querétaro al siguiente nivel.

“Ustedes hacen que nuestro Querétaro tenga una certidumbre jurídica. La gente cree en los notarios, yo podría decir que son de las pocas profesiones, en Querétaro, que siguen teniendo un gran prestigio. Lo que más vale en nuestras vidas es el prestigio, y el prestigio de este sector está en manos de cada uno de ustedes”, expresó.

Invitan a realizar testamento

Durante su mensaje, la secretaria de Gobierno, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que, por primera ocasión las y los ejidatarios a partir del primer día de septiembre y hasta diciembre de este año, podrán realizar ante un notario público su testamento, por el costo de mil 990 pesos.

Detalló que el documento podrá contener la lista de sucesión de sus bienes en materia agraria, así como el testamento público abierto de bienes de la propiedad privada, que quedará incluida en un solo instrumento. Dos por uno, que les brindará certidumbre sobre el total de su patrimonio.

“Este acuerdo va a beneficiar a 385 núcleos agrarios en nuestro estado. Ahora los ejidatarios, los comuneros, podrán acudir ante el notario público a otorgar su testamento”, indicó.

Qué hacer con bienes

Murguía Gutiérrez señaló que, es en el testamento, donde las personas definen lo que quieren y desean que se haga con sus bienes y todo lo que integra su patrimonio. Al hacerlo, dijo, no solo se heredan bienes materiales. Sino tranquilidad a los seres queridos, por lo que consideró que dicho documento es un acto de responsabilidad. Pero, sobre todo, de amor hacia las familias.

A su vez, el encargado de la delegación del Registro Agrario Nacional en Querétaro, Isaías Limón Jiménez, celebró la firma del acuerdo en el que suman esfuerzos el gobierno estatal y gobierno federal. También distinguió la labor de las y los notarios en los procesos jurídicos que se llevan a cabo en los núcleos agrarios. Y los instó a continuar trabajando en equipo a favor del sector.

Amplían horarios atención

En su intervención, el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, Carlos Rafael Altamirano Alcocer, mencionó que además de la reducción en un 50 por ciento de los honorarios, la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” contempla la ampliación de los horarios de atención sábados y domingos. Mientras que el gobierno del estado condona el 100 por ciento del pago de derechos por el servicio del aviso de inscripción al Archivo General de Notarías.

Altamirano Alcocer reiteró el compromiso del notariado queretano con la administración estatal a fin de seguir promoviendo la cultura del testamento. Y apoyar a más sectores de la sociedad en el ámbito que le compete.