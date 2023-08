Alista MACQ exposiciones para abrir en septiembre

The Day I Saw You, que se exhibirá en las salas 3 y 4, muestra una variedad de representaciones del retrato

Alista el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ), de la Secretaría de Cultura, tres exposiciones a partir del próximo viernes 1 de septiembre: The Day I Saw You, de la Fundación AMMA. Obra Reciente, de Carlos Aguirre en colaboración con Roberto Padilla, y Consideraciones políticas de lo auto-referencial, de Ximena Alarcón.

The Day I Saw You, que se exhibirá en las salas 3 y 4, muestra una variedad de representaciones del retrato. Donde cada obra nace de la visión que tiene el artista sobre el mundo para brindar una mirada particular de lo que ve, siente y anhela. Que en este caso se materializa por medio de gestos, pinceladas y líneas. Que dejan entrever su subconsciente e ideas más profundas, las cuales no siempre son evidentes. Ni son una representación objetiva de lo que son las cosas.

Alistan varias muestras

La selección de obras de la Colección Fundación AMMA, que estará abierta al público hasta el 12 de noviembre, habla sobre la vida cotidiana. Las experiencias y la subjetividad de las personas, a través de distintas disciplinas artísticas y de la visión particular de cada uno de sus creadores.

En esta ocasión, la Fundación AMMA trae al MACQ obras de artistas como:

André Butzer

Boyan

Constance Tenvik

Dale Lewis

Didier Viodé

Erza Johnson

Grace Metzler

Jannis Varelas

Jenni Hiltunen

Katherine Bernhardt

Katherine Bradford

Katja Farin

Kehide Wiley

Kent Iwemyr

Ma Yanhong

Mickalene Thomas

Miltos Manetas

Nadine Faraj

Oscar Cueto

Rebecca Brodskis

Rufai Zakari

Sarah Lucas

Tomoaki Suzuki

Tracey Emin

Zéh Palito

En lo que toca a Obra Reciente, con permanencia hasta el 12 de noviembre en las salas 1 y 2, Carlos Aguirre, precursor del arte conceptual en México. Muestra una metáfora que señala la vigencia de las pugnas post 1968 contra las estructuras del poder. Tal vez ahora más urgentes que entonces, dada la aceleración de la desinformación vía las redes de hipercomunicación electrónica.

Semióticas

De este modo, la semiótica es en Carlos Aguirre la estrategia sobre la que transita; por eso las palabras. Por eso el lenguaje que se transforma en imagen política. En el autor es evidente la carga social que a veces es denuncia, otras veces señalamiento, reclamo o testimonio.

Y en la tercera de las exposiciones Ximena Alarcón presenta Consideraciones políticas de lo auto-referencial. Constituida por las series El jardín de los penes y On How my Intimacy was exposed to the world, que se podrán visitar en el túnel 4 y 5 del MACQ, hasta el 5 de noviembre.

Esculturas

El jardín de los penes es una serie de piezas escultóricas, compuesta por esferas de acero inoxidable que en su interior albergan vulvas hechas en resina y falos de madera. Representados en diferentes composiciones que, de manera simbólica, exponen escenas sexuales que invitan a la reflexión sobre la situación. El consentimiento y abuso que puedan representar dentro de las obras

La serie On How my Intimacy was exposed to the world es un trabajo autorreferencial, conformado por tres piezas de collage y un video que se componen de radiografías y textos, que analiza los efectos del chisme como instrumento de opresión de la libertad sexual de la mujer.

Mujeres

La artista analiza también la perversidad e hipocresía de un sistema patriarcal que, por su construcción. Convierte a una gran parte de los actores de la sociedad. Incluidas las mujeres, en denunciantes y colaboradores que se someten a participar de la persecución y destrucción de la vida y reputación de aquellas que se salen del marco de lo se supone que una mujer debe y tiene que ser.

El MACQ está ubicado en la esquina de Manuel Acuña y Reforma oriente, en el Barrio La Cruz de la capital queretana. La entrada a las exposiciones es libre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.