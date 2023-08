No consideran vacunación masiva por subvariante de Ómicron

Foto: Jena Guzmán

Ante el reporte en incremento de casos por COVID-19, debido a la sub variante de Ómicron, Humberto Segura Barrios, director regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, mencionó que hasta el momento no se consideran nuevas campañas de vacunación masiva, pues no hay una nueva indicación por parte de la federación ante el Ómicron.

Recordó que estás dosis se aplican actualmente en algunas clínicas vinculadas a la dependencia de manera permanente, por lo tanto, si el ciudadano requiere de su refuerzo puede acudir directamente.

Asimismo, mencionó que ellos continúan llevando todo el control en cuántos biológicos se requieren para que lleguen a las personas adecuadas.

“Lo que nos han instruido es que el refuerzo de la vacuna contra COVID-19, será un tema anual igual que el de la influenza, justamente en esta época en donde vienen las enfermedades respiratorias, y bueno en ese sentido todavía no hay una declaración de pandemia como tal, pero sabemos que los contagios han ido a la alza y en ese sentido pues estamos atentos a las indicaciones del presidente de la República en caso de que hubiera que retomar las brigadas de vacunación”

Puntualizó que en Querétaro el 95 por ciento de la población tiene su refuerzo, y que actualmente no hay un registro mayor en hospitalizaciones o fallecimientos, por lo cual no se han encendido las alarmas.

El funcionario federal, comentó que la vacuna que se está aplicando es la Abdala, de origen cubano, pero también hay otras destinadas para adultos mayores y niños.

En lo que respecta a San Juan del Río, el biológico se está aplicando en la Unidad Médica Familiar 7, ubicada en Lomas de San Juan 165, y en la Unidad Médica Familiar del ISSSTE, sobre Avenida Pino Suárez 43, en el centro de la Ciudad.

