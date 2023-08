Invita SEJUVE a jóvenes tianguistas a ‘Comerciante Contigo’

Invita la titular de Secretaría de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, las y los interesados a participar en el programa “Comerciante Contigo”. Esto con el objetivo de contribuir y fomentar el crecimiento profesional y económico de las y los jóvenes que trabajan en los tianguis, así como fortalecer el comercio en el estado de Querétaro

La funcionaria estatal recorrió el tianguis de Hércules para dar a conocer la convocatoria, donde señaló que, a través de esta iniciativa, se busca apoyar a tianguistas jóvenes con una estructura desmontable y lona de recubrimiento para no exponer su mercancía a las inclemencias del tiempo.

Invita a tener una experiencia diferente

“Sabemos que hay muchos jóvenes que se dedican al comercio, específicamente que trabajan en los diferentes tianguis que hay en el estado y que todos los días se enfrentan al sol. A la lluvia, a no tener con qué proteger lo que venden y con este programa queremos apoyarlos. Que tengan la infraestructura para cubrir sus productos. Y que no se les echen a perder y además que las inclemencias del tiempo no detengan su trabajo”, expresó.

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que se dediquen al comercio y que cuenten con afiliación ante una Federación, Asociación. O agrupación de comerciantes o tianguistas debidamente constituidas, con padrón de agremiados y credencial de afiliación.

Las y los interesados en participar en esta convocatoria tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse y conocer las bases de la convocatoria. Así como los requisitos y documentación que tienen que presentar. Las y los jóvenes podrán consultar las redes sociales y la página de la dependencia, sejuve.queretaro.gob.mx en el apartado de convocatorias.