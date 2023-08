Dependerá reparto de libros de orden judicial/Foto: Cuartoscuro

Estrella Álvarez

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que, tras el análisis de la comisión que revisó los libros de texto gratuitos, se detectaron algunas carencias, por lo que se complementarán con material de matemáticas, ciencias, lecto-escritura, entre otras materias.

Por ello, el gobernador dijo que hay material que es elaborado por docentes queretanos, y será distribuido de manera

complementaria.

“Tenemos una obligación legal para distribuirlos pero al estar en curso diversas acciones legales, esperaremos a las determinaciones del poder judicial para proceder o no. La opinión de expertos indica que debemos complementar los contenidos de libros de texto gratuitos”.

Añadió que no se pueden quedar sin material, “la parte de este nuevo sistema es que busca la realidad de la comunidad, pero la realidad de Querétaro es muy diferente a la realidad del país, pero se van a

entregar con el apoyo”.

Por parte del Partido Acción Nacional, el mandatario queretano aseguró que no hay presión al respecto de no distribución y cada entidad hace lo que corresponde y por ello, no se politiza la educación.

Por su parte, el coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq), Raúl Iturralde Olvera, reconoció que los libros de texto gratuitos sí se podrán utilizar en el sistema

educativo local.

Lo anterior como parte de los resultados del análisis de los libros de texto gratuitos, encargado a expertos en la materia

educativa.

“Nos dicen que los libros se pueden utilizar y que es necesario trabajar con los docentes, lo cual hemos venido haciendo en los consejos técnicos escolares”.

Por ello, la siguiente semana continuarán con la capacitación intensiva, previa a la primera semana de clases.

“Nos han sugerido definir una enseñanza para la escritura y la lectura. Quiero decirles que Querétaro tiene ya desde hace tiempo, formulada por un colectivo de sus propios profesores, una estrategia estatal de alfabetización”, indicó Iturralde Olvera.