Mauricio Kuri: Libros de texto, sin carga ideológica

Al momento, no se han encontrado elementos para afirmar que hay una ideologización en los libros de texto gratuito, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario queretano anunció, el pasado lunes, la conformación de una comisión especial, conformado por expertos en diferentes áreas, para analizar los contenidos de los libros de educación básica.

Hasta ahora, solo se han revisado primero, segundo y tercero de primaria, sin advertir algún riesgo para los menores estudiantes.

“Al momento, han revisado del primero al tercero de primaria; de forma preliminar, me dicen que no ven, de primero a tercero de primaria, un sentido ideológico. Sí hay fallas en fechas, en unas cosas de dicción, pero no en la parte ideológica”.

El mandatario agregó que, hasta el momento, no se ha detenido la entrega de libros ya que no hay algún ordenamiento jurídico sobre el particular.

“Los libros de texto nos acaban de llegar, es decir, apenas estamos revisando los libros de texto ante la coyuntura nacional, el diálogo nacional. Decidí hacer algo muy objetivo y que digan cómo están los libros de forma objetiva y, en la parte jurídica, si hay (el ordenamiento) de un juez, que me diga”.

Para mañana, se prevé que finalice la revisión para proceder a dar resultados, así como un posicionamiento sobre el contenido de los mismos.

“No me ha llegado, al menos a un servidor, el conocimiento de algún amparo de alguna asociación de padres de familia en Querétaro; sin embargo, es un tema nacional. Creo que sí era muy importante hacer una revisión de parte de nosotros”.

Lo único que han encontrado, hasta ahora, son inconsistencias en fechas y algunos datos. Hasta ahora, ha llegado al estado el 52 por ciento de los libros de textos gratuito.

Con información de Estrella Álvarez