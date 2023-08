CEA: ‘Barbiefiesta’ un error

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, ofreció una disculpa por la fiesta con la temática de Barbie, bautizada como ‘Barbiefiesta’, que se realizó en las instalaciones de la dependencia.

La CEA y su titular fueron criticados en redes sociales el haber realizado dicha actividad, justo en días que se presentó desabasto de agua potable en la zona metropolitana.

“No fue una fiesta, fue una activación de Recursos Humanos, no fue una fiesta, pero fue realmente una activación de integración y realmente no fue apropiada, fue un tema frívolo, un evento; una activación que no debió haber sucedido y evidentemente no volverá a suceder”, afirmó el vocal Ejecutivo de la CEA.