Artesanas de Querétaro participan en programa piloto digital de artesanías

Se dio a conocer que AT&T México y LU’UM A.C. presentaron el programa Conectando Raíces, una iniciativa que busca crear una red de artesanías en el mundo digital y que, en una primera fase, acompañará a la colectiva de artesanas Raíces, ubicada en Tequisquiapan, Querétaro.

Se informó que se eligió a Tequisquiapan por ser una región semirural con acceso a la web, con ingresos medio bajos por familia, con una amplia población de artesanos y que se espera el programa tenga impacto en el desarrollo social municipal.

Ángel Hernández, director general de la Casa de Artesanías y Taller LU’UM A.C., detalló que se busca traer a la conversación la realidad y áreas de oportunidad que tienen los pueblos originarios.

Explicó que se tendrán tres prioridades: desarrollo de habilidades tecnológicas para mujeres artesanas, desarrollo de dos tecnologías (plataforma de comercio electrónico y tener una Aplicación para registro de marcas, etc.) y tener ingresos justos.

En representación de la Colectiva “Raíces” de Tequisquiapan, estuvieron Katherianee Angelina y Antonia Hernández, integrantes de la Colectiva que trabaja en artesanías de fibras naturales, con una herencia de cuatro a cinco generaciones de conocimientos de este tejido.

Angelina indicó que la creación de una artesanía tiene sus claroscuros, como es la falta de una visualización de este arte de tejido de fibras. Se labora para abrir los mercados de manera justa y darle un respeto adecuado a la creación artesanal.

Este proyecto digital espera que consolide sus productos, que cada vez se trabaja para que sean productos ecológicos y no solo de adorno sino de utilidad para la gente.

Mencionó que el precio de la distribución de artesanías llega a subir hasta en 800 por ciento por los intermediarios que alzan los precios. Por ello, se intervino para que los creadores tengan una retribución adecuada para la gente en las comunidades.

La señora Antonia dijo que al paso de tiempo ha cambiado el uso de fibras debido a las nuevas tendencias ecológicas. Aunado a que es un reto el estar en redes sociales.

“Se trabaja en raíz de sabino que es un suplente del mimbre, debido a que se ha acabado por el clima. Es un reto enorme el trabajar con nuevos insumos como los tintes naturales para pintar ropa como otros productos. Las redes sociales me han abierto a conocer un mundo que nunca pensé que yo pudiera acceder o que me gustará y me gustó mucho”, acotó.