Ignacio Loyola pide firmas por el Frente Amplio Progresista

Ignacio Loyola Vera, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, reconoció que le hace falta juntar muchas firmas para lograr la meta de 150 mil respaldos ciudadanos, por lo que cuestionado sobre si percibe un piso disparejo en la contienda interna. Mencionó que se encuentra en una situación similar a la de 1997 cuando buscó la candidatura al gobierno de Querétaro, por lo que señaló que con la visita de Xóchitl Gálvez el 3 de agosto, se podrá observar si existe o no una desventaja.

En rueda de prensa, el exgobernador de Querétaro realizó un llamado a la ciudadanía a brindar su firma de respaldo a su aspiración, pues afirmó que de los 13 aspirantes es quien ha demostrado resultados y cambios en un estado.

Piden respaldo ciudadano

“Estamos en una situación como en el 97, ya lo mencioné hace rato, sin apoyos de personajes importantes de la política, la empresa, yo estoy con la gente, soy un candidato ciudadano como en el 97 y es la mayoría de los ciudadanos los que queremos un cambio en el país. Lo que hagan los demás, o lo que digan, no me interesa, yo voy en lo mío”.

Además, se dijo en contra de los nuevos lineamientos del INE porque consideró que se puso a regular una acción que no existía, y lo único positivo es que puso límites a algo que no tenían, como es la contabilización de los gastos en bardas y lonas.

“Esto no ocurría y se tuvo que hacer por presiones de los otros partidos. Yo en lo personal te digo que no estoy de acuerdo en esto que se está haciendo pero son las reglas y las formas en las que hay para participar y hay que cuidar. Podrán decir muchas cosas, pero he tratado de cumplir con lo que marca del INE”.

Destacó que realiza reuniones virtuales con algunas organizaciones a quienes invita a brindarle su firma así como físicamente a sitios que le puedan redituar como SLP y Nuevo León.

Con información de Estrella Álvarez