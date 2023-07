Depende ‘nearshoring’ de gestión de agua/Foto: Cuartoscuro

Juan Carlos Machorro

Rosario Sánchez Flores, investigadora y científica en temas hídricos de la Universidad de Texas A&M, detalló que los grandes beneficios que conlleva la relocalización de empresas (‘nearshoring’) también trae una serie de compromisos en sustentabilidad que México no considera adecuadamente, como un mayor uso de agua, y que no ha sido analizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Luego de que se consultara a la vocería de la Conagua, su respuesta fue la negación de si existen investigaciones sobre la convivencia y un mayor uso de agua de los nuevos sectores industriales y competir en uso del líquido con las poblaciones humanas.

Dicha acción ratifica el olvido del Gobierno federal de políticas de sustentabilidad como de opacidad informativa.

“México presenta unos 50 años de atraso en sus políticas hídricas”, enfatizó.

En naciones como China y los Estados Unidos, a las industrias, antes de ser relocalizadas en alguna región o estado, se les solicita que ellas mismas o las autoridades que controlan los insumos naturales (agua, zonas verdes, energía o calidad del aire) realicen estudios de factibilidades para instalarse, mientras que en México, en el caso del agua, es inexistente el trabajo de la Conagua para saber la cantidad de líquido por explotar y si ello no será un grave conflicto en la distribución de agua entre las zonas urbanas, la agricultura y las industrias.

La investigadora internacional aceptó que la política ambiental y del agua en este sexenio federal ha sido catastrófica y la Conagua se quedó sin personal, sin presupuesto, sin tecnología y la nueva ley de agua está paralizada en el Congreso federal.

Indicó que, en el caso del Bajío y todo su corredor industrial (que es encabezado por Querétaro y Guanajuato), es grave que las industrias tengan más concesiones de pozos y extrayendo agua subterránea; aunado a que los sistemas agrícolas no bajan en sus altos consumos del líquido, generando graves riesgos de acceso a la población.

“Aunado a que los sistemas de reúso del agua no sobrepasan el 15 por ciento a nivel país y que las fugas en el sistema de agua en zonas urbanas superan el 30 por ciento”.

La Conagua subraya que la perspectiva de lluvias en 2023 será un 24 por ciento menor al año 2022 y esto pone en focos rojos a cerca de 14 entidades (entre ellas, Querétaro) para tener un mejor uso sustentable del líquido vital.

El estado de Querétaro cerró el 2022 con 94.3 por ciento de su superficie afectada por condiciones de sequía moderada a severa. La Conagua informó que solamente un 5.7 por ciento del territorio de la entidad no tiene afectación por la sequía.