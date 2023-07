Invertirán agencias automotrices 17 mdd en Querétaro

Invertirán agencias automotrices 17 mdd/Foto: Pexels

Marittza Navarro

Al cierre de julio se habrá concretado una inversión de 17.5 millones de dólares (mdd) en la apertura de cinco nuevas agencias de venta de automotores en el estado, correspondientes a tres marcas que incursionan por primera vez al mercado queretano.

Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Querétaro, informó que las agencias de Omoda, Chirey y Jetour operarán con cinco ubicaciones en el municipio de Corregidora y la capital queretana.

“Entre junio y julio se asignaron cinco agencias, para el estado, de las nuevas (marcas); llegan para Corregidora y el municipio de Querétaro. Cada una de ellas genera alrededor de 100 empleos directos, más los indirectos y la inversión por cada distribuidora es aproximadamente de 3.5 millones de dólares, así que entre junio y julio los distribuidores en el estado hicieron una inversión de más de 15 millones de dólares”, indicó.

Dichas inversiones son señal de que el mercado de la compraventa de automotores alcanzó la recuperación económica luego de la pandemia de COVID-19, que provocó la caída en las operaciones de las agencias automotrices en todo el mundo.

Respecto a las marcas que incursionan en el mercado de Querétaro, expuso que provienen de China, pero pidió desmitificar la creencia de que lo que se fabrica en ese país es malo, porque “hay de chinos a chinos”.

“Hay (marcas) de chinas a chinas; los chinos evolucionaron y tienen una tecnología enorme. (…) Regularmente me dicen ‘es que no hay refacciones’ y yo digo: ‘nadie invertiría de su bolsa 3.5 millones de dólares si no supiera el respaldo que tiene de sus fabricantes’”.

Rodríguez Miranda confirmó que, en el mediano plazo, abrirá nuevamente la agencia de la marca Mercedes Benz, tras el cierre de sus instalaciones.

El estado ocupa el lugar 10 nacional, entre las entidades que más ventas de automotores tiene, otro dato que confirma que el mercado está en constante crecimiento, afirmó la presidenta.