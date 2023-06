Maestros toman caseta de la autopista México – Querétaro

Foto: Excelsior

Este viernes 30 de junio, profesor del Estado de México tomaron la caseta de México – Querétaro por segundo día consecutivo como forma de protesta tras no recibir el pago de sus prestaciones y la colateral.

El pasado jueves, los docentes se posicionaron por más de ocho horas sobre varias autopistas y principales articulaciones para bloquear la vialidad, sin embargo, se retiraron luego de que se les aseguró que les pagarían en la brevedad.

Te podría interesar: Querétaro podría solicitar préstamo para energía, agua y movilidad

No obstante, este viernes volvieron para tomar la caseta México – Querétaro con cartulinas y megáfonos, exigiendo el pago que presuntamente se les debe, además, advirtieron que esta vez no se retirarán hasta no recibirlo.

“El día de hoy del Estado de México, mis compañeros y yo nos estamos manifestando por falta de pago, el día de hoy estamos exigiendo la firma del convenio de prestaciones y colaterales para los docentes del Estado de México”, declaró Adriana, profesora de Ecatepec.

Según dieron a conocer los mismos profesores, la manifestación se debe al incumplimiento del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2022, el cual refiere un pago colateral por la participación de docentes en actos cívicos, lo cual representa un bono de aproximadamente tres mil pesos.

Con información de Excelsior