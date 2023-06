Mauricio Kuri participa en 3er Foro Iberoamericano de Ciudades 2023

Querétaro se tiene la convicción de no hacer las cosas de forma sino de fondo: Kuri González

Mauricio Kuri González inauguró el Tercer Foro Iberoamericano de Ciudades 2023, “La Ciudad Post-COVID ante el Reto Climático”, cuyo objetivo es contribuir a diseñar modelos de desarrollo de ciudades inteligentes, eficaces, sostenibles e inclusivas.

Ante ellos destaco que “dejar un planeta más habitable para las próximas generaciones, a través de la creación de políticas públicas que reduzcan los efectos del cambio climático, es el compromiso de la presente administración estatal”.

Mauricio: Querétaro hace las cosas de fondo

Durante este encuentro, que reúne a expertos en desarrollo urbano, medio ambiente y movilidad, el mandatario resaltó que en Querétaro se tiene la convicción de no hacer las cosas de forma sino de fondo, por ello recordó que una de las primeras acciones que tomó al inicio de su gestión fue crear la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la cual impulsa el crecimiento planificado y planeado del estado para sostener la calidad de vida de la que gozan las y los queretanos.

“Esto no lo puede hacer solamente el gobierno, si el ciudadano no entra a lo que queremos como Estado y como Ciudad no hay forma de poder tener esa calidad de vida que todas y todos queremos (…) México y Querétaro necesitan dos condiciones para seguir creciendo bien: un Estado de Derecho sólido y una participación ciudadana sería, tomada en cuenta por el gobierno y que juntos podamos hacer un trabajo que se merecen las y los queretanos”, manifestó.

Apuestan a tener instituciones fortalecidas

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo, especificó que, a partir de tener un Estado de Derecho con instituciones fortalecidas, se puede trabajar en la educación y por supuesto en la formalidad del empleo. Señaló que para mejorar la movilidad tomaron la decisión de hacer de forma simultánea seis distribuidores en la vialidad más importante del país, la carretera 57, acción que beneficiará al transporte público.

“Tenemos que buscar una igualdad en la cantidad de oportunidades que deben de tener los muchachos (…) Querétaro es de los estados modelo a nivel nacional, por eso en Querétaro estamos trabajando muy de la mano con las áreas de seguridad, para poder seguir siendo un estado seguro (…) en Querétaro le apostamos mucho a que la gente tenga su trabajo (…) somos competitivos por un salario en la parte de la mano de obra calificada y nos ha ido muy bien”, señaló.

Nava insta al diálogo entre ciudades

Del mismo modo, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, reconoció que hoy las ciudades son los nodos de una red global que define la vida política, económica, social y cultural de los seres humanos. Por ello, dijo, el diálogo entre ciudades resulta indispensable, ya que es donde se encuentran las ideas, la experiencia, las iniciativas y propuestas que están marcando la diferencia en las distintas regiones.

“Este foro tiene ese objetivo, dialogar, reconocernos entre ciudades, entre nuestras diferencias y similitudes, descubrir las conexiones que ya tenemos y establecer nuevas relaciones. Esto para el bienestar de nuestras ciudades y la construcción de un mejor futuro”, expuso.

Hay que superar secuelas de la pandemia

Aseveró que el potencial de la región de Iberoamérica mira hacia el futuro y tiene la gran responsabilidad de superar las secuelas que dejó la pandemia. Así como llevar a cabo acciones en favor del medio ambiente para mitigar los efectos del cambio climático.

En su participación, la directora Regional para América Latina y el Caribe del Grupo de Prácticas de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, Anna Wellenstein. Quien refirió que Latinoamérica y El caribe con sus futuros vibrantes, paisajes diversos y rica historia se han convertido en un polo de desarrollo. Y la han convertido en la segunda región más organizada. Por ello, manifestó el interés de crecer en las áreas urbanas de una forma más sustentable, inclusiva y con prosperidad económica.

Fusionarán conocimientos

Asimismo, el presidente de Fundación Ciudad, Tomás Vera Romeo, explicó que lo que se construirá en este foro es el resultado de fusión de conocimiento. Que se encontró en Querétaro, puesto que las ciudades de Iberoamérica atraviesan un momento crucial. En el que se tiene que dar la vuelta al modelo de ciudad que se está construyendo.

Destacó que erradicar las desigualdades y la lucha contra el cambio climático son los dos grandes desafíos en los que tienen que trabajar. Y con ello transformar las ciudades para que las Ciudades Iberoamericanas realmente sean el motor de crecimiento del futuro del Continente. En el que México tiene el papel ineludible de locomotora económica, es el tren, dijo, que tiene que empujar el crecimiento del Continente.

Temas a discusión

Los temas principales que se abordarán estos días, serán: