Pide Adán Augusto a Morenistas no pelearse en Querétaro

Adán Augusto López, solicitó a los Morenistas en el estado de Querétaro no pelearse y por el contrario realicen trabajos de unidad. También se le preguntó respecto a que es Querétaro una entidad que destacó por respaldar un gobierno panista.

“¿De qué sirve que en Querétaro nos estemos peleando cuando no tenemos nada? Primero hay que ir a construir, para construir hay que hacerlo en unidad, yo no hablaría de que aquí hay favoritismo por uno, por otro o por otra, primero, porque todavía no son los tiempos electorales y, segundo, lo que tenemos que hacer es arraigarnos como partido con la gente”, dijo Adán Augusto.