Primeras ‘corcholatas’ llegan a Querétaro

Primeras ‘corcholatas’ de Morena, aspirantes a la candidatura presidencial, tendrán actividades en Querétaro este jueves, viernes y sábado. Esto como parte de su gira por el país para presentar sus propuestas a la militancia y simpatizantes de la cuarta transformación. A fin de salir favorecidos en la encuesta que habrá de definir al candidato a la silla presidencial del partido del presidente López Obrador.

Con dos días de actividades en Querétaro, el exsecretario de gobernación Adán Augusto López estará el viernes 23 de junio, a las 11 de la mañana, en el Jardín Independencia del municipio de San Juan del Río; posteriormente, el jueves 22, a las 18:00 horas, encabezará un mitin en el Jardín Guerrero de la capital queretana.

Alejandra Peña Curiel, delegada por Querétaro, informó que el viernes también tendrá una rueda de prensa, a las 9:00 horas en San Juan del Río.

Primeras declaraciones

Se contempla que habrá entre 6 mil y 8 mil personas en ambos eventos. Parte de su equipo de apoyo en Querétaro reiteró que todos los gastos los realiza el exfuncionario con sus propios ahorros y el apoyo de sus amigos.

“Los recorridos los efectúa de manera austera, lo que le permitirá egresar los 5 millones que para promoción le destinó el partido, pero vigilará que se genere en acciones sociales, por ejemplo, a favor de llevar agua a comunidades”, declaró el equipo de apoyo de Adán Augusto.

Se deslindan

De momento, Adán Augusto y su equipo se deslindaron ante el INE de los espectaculares que se colocaron a su favor en diversas colonias de Querétaro, explicaron que se trató de una entrevista que le hicieron cuando aún era secretario.

Durante el anuncio de la visita acudieron el ex perredista y también ex titular del ICATEQ, Ulises Gómez de la Rosa y el ex diputado estatal, por el PAN, Raúl Reyes.

Por su parte, Claudia Sheinbaum estará en la ciudad de Querétaro el sábado por la tarde con un evento público en la explanada de Plaza de Armas.