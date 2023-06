Conmemoran Libertad de Expresión en Querétaro

Conmemoran la libertad de expresión en el estado. “No se celebra la Libertad de Expresión en un país donde se agrede a periodistas en múltiples formas: desde lo económico hasta la violencia más fuerte, el asesinato a nuestros compañeros”, cuestionó Lina Salinas, periodista queretana con más de 30 años de trayectoria.

Reportera de prensa escrita y productora de radio, Salinas fue la encargada de hablar en nombre del gremio periodístico durante la convivencia que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González con motivo del Día de la Libertad de Expresión.

Conmemoran labor de comunicadores

Durante su mensaje, reflexionó entorno a la responsabilidad de comunicadores y periodistas al ser los vehículos de mensajes hacia la sociedad.

También, habló de las dificultades de las mujeres periodistas en un gremio en donde también se sufre acoso y se obstaculiza la labor en razón de género.

“En el marco de la Libertad de Expresión me pregunto, y les pregunto: ¿Hay algo que celebrar? Estamos en una época en donde, si se habla o escribe con libertad, se juzga al periodista; pero también es la época donde se excede esa libertad, y aquí me surge otra pregunta: ¿hasta dónde podemos abanderar una franca libertad de expresión y hasta dónde se rebasa la línea del atropello interesado hecho palabra, hablada o escrita?”.

Compromiso con la libertad

En su oportunidad, el gobernador reiteró el compromiso e su Gobierno para respetar la labor de las y los periodistas en Querétaro, afirmando que las cosas positivas, pero también lo que se hace mal desde el gobierno debe decirse para poder corregir el rumbo.

Como mandatario estatal, reconoció el papel de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien lideró la liberación de la vía federal 57 que, durante tres días, sufrió bloqueos de manifestantes, por lo que pidió a los medios ser críticos para evitar la normalización de la violencia.

“Hay una normalización de las violencias: no la permitan los medios de comunicación; que cuando pase algo me digan y sean duros y fuertes porque nos hacen despertar, eso me ayuda a ser exigente con mi gente (…) mi obligación es Querétaro, lo que pasa aquí me toca a mí”, mencionó el gobernador.

Con información de Maritza Navarro