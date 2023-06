Disminuyó 13% superficie agrícola queretana/ Foto: Cuartoscuro

Miguel Tierrafría

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los primeros datos del Censo Agropecuario 2022, en el que se muestra que, de la última medición en 2007 a la actual, en Querétaro la superficie de uso agrícola se redujo 13 por ciento.

De acuerdo con los resultados estatales, en 2007 se tenía 241 mil 76 hectáreas de uso agrícola, pero en 2022 esto se redujo a 207 mil 745 hectáreas.

De esas 207 mil 745 hectáreas, 147 mil 280 son activas con 38 mil 845 unidades de producción. En tanto, 16 mil 472 unidades de producción agropecuaria poseen 60 mil 465 hectáreas de producción agropecuaria en descanso.

De las 147 mil 280 hectáreas activas, un 15.4 por ciento se usa para siembra. Por el contrario, 22 825 hectáreas no son sembradas; de estas, 7 mil 645 hectáreas no son sembradas debido a factores como mal temporal, falta de crédito, enfermedad, falta de dinero o apoyos, o bien porque no hubo quien las sembrara.

En cuanto a superficie agrícola promedio por unidad de producción en Querétaro, existen 3.8 hectáreas por cada unidad. En el Censo Agropecuario 2007 era de cinco hectáreas por unidad productiva.

Factores climáticos

De un listado de 15 problemáticas de las unidades de producción agrícola, el Censo Agropecuario 2022 arrojó que los productores queretanos tienen el 85.74 por ciento de preocupación por factores climáticos; le siguen los altos costos de insumos y servicios, con 76.09 por ciento; los factores biológicos, con 40.84 por ciento, y la inseguridad, con 30.83 por ciento.

Otro dato relevante en torno a la producción agrícola queretana es que la entidad ocupa el 0.1 por ciento de los jornaleros del sector agropecuario y forestal de México. En este rubro, Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca ocupan los primeros puestos.

De acuerdo con el Inegi, los resultados definitivos del Censo Agropecuario 2022 se publicarán el 21 de noviembre de este año.