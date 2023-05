Se podría retrasar proyecto del Acueducto III

Se podría retrasar la construcción del Acueducto III si no se cuenta con la asignación del agua ni con los permisos de la Comisión Federal de Electricidad, puntualizó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy.

A la fecha, la Comisión Nacional de Aguas no ha emitido la asignación de agua de la presa de Zimapán en Hidalgoque tendrá que recibir el estado de Querétaro para el proyecto del Acueducto III. Además, todavía no se cuenta con el visto bueno de la Comisión Federal de Electricidad, razón por la cual señaló que podrían retrasarlo.

“Si no tenemos todavía la asignación de agua, claro que se puede retrasar. No podemos empezar una obra hasta que no esté la asignación (…) se ha cumplido con todo, el único tema es el tema de la Comisión Federal de Electricidad y por eso la Conagua no ha soltado el permiso; hasta que la CFE no dé su visto bueno”, explicó.