Piden nueva estrategia en la seguridad vial de Querétaro

A causa de los accidentes viales que se reportaron el pasado fin de semana, María Covarrubias, integrante del colectivo Pedaleando, señaló que las autoridades deben replantear la problemática de movilidad en el estado de Querétaro, ya que hubo un atropellamiento a un ciclista.

Señaló que las autoridades deben repensar la problemática, ya que se siguen realizando vialidades enfocadas exclusivamente para los automóviles; sin embargo, no se incluye a otros actores de movilidad.

Además Covarrubias expresó que en el estado de Querétaro no hay banquetas ni ciclovías seguras, por lo que se le niega a la ciudadanía su derecho a la movilidad.

A pesar de los operativos, comentó que se siguen reportando accidentes y no hay sanciones para castigar a los infractores, además de que la violencia vial perjudica a todos los actores de la movilidad: ciclistas, peatones y automovilistas.

“La cantidad de accidentes que hubo en Semana Santa es alarmante y, como siempre, no pasa nada; no logramos que se implementen operativos serios para que los conductores no manejen ebrios, seguimos regalando las licencias de conducir a cualquier persona que quiere y no nos aseguramos de que a los reglamentos se les dé seguimiento ni de castigar a infractores”, mencionó la integrante de Pedaleando.

A pesar de las recomendaciones que se les hacen a los ciclistas cuando circulan por las carreteras, como utilizar ropa visible, luces traseras y contar con vehículos que los vayan abanderando; esto no resulta suficiente, ya que los automovilistas siguen sin respetar la norma.