90% de comercios, listos para ley antitabaco

La normativa antitabaco aplica en todo el territorio nacional/ Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento, 10 por ciento de negocios aún no cumplen con la normativa, por lo que son asesorados para evitar multas

Estrella Álvarez

El 90 por ciento de los establecimientos comerciales se encuentran listos para hacer frente a la ley antitabaco que entró en vigor hace unas semanas.

De acuerdo con Sergio Martínez de León, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño (Canacope), 90 por ciento están listos para poder ser inspeccionados por cumplimiento de norma.

“Me preocupan un poco los comercios, el pequeño comercio que no es la tienda de conveniencia, porque luego la información no les llega o no tenemos por ahí los instrumentos para conocer la norma”.

Por ello, dijo que “me preocupa un poco esto, y vamos a estar pendiente de estos días para tener ahí nuestros asesores por si se requiere asesorar si en algún momento haya una notificación o llamado de atención de alguna autoridad para acompañar al comercio”.

El líder de la Canacope añadió que ha faltado difusión sobre estos lineamientos. “Esto puede de algún modo perjudicar a las personas que no saben de esta norma”.

Martínez de León destacó que estarán “muy atentos para tener este acompañamiento con los comercios que así los requieran”.

Solo una cadena comercial es la que tiene un amparo, y son las tiendas Oxxo, para poder exhibir los tabacos.

La normativa antitabaco entró en vigor el 15 de enero de este año y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, prevé que, en un horizonte de 10 años, con estas medidas se eviten más de 49 mil muertes prematuras y 292 mil nuevos casos de enfermedades asociadas al tabaquismo; y también que se generen ahorros al erario por más de 155 mil millones de pesos anuales. Actualmente, en México los gastos de atención médica atribuibles al tabaquismo se calculan en más de 116 mil millones de pesos cada año.

El nuevo reglamento contempla la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, a través de cualquier medio de comunicación y difusión, incluida la exhibición directa e indirecta de los productos del tabaco en puntos de venta.

También se amplían los espacios 100 por ciento libres de humo y emisiones en cualquier lugar de trabajo, espacios de concurrencia colectiva y otros.