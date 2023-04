En Querétaro, 80% de los contratos colectivos quedarán suspendidos

El próximo uno de mayo vence el plazo para que se cumplan los requerimientos que marca la reforma a la Ley Federal del Trabajo realizada en el 2019, en ese sentido alrededor del 80 por ciento de los contratos colectivos de trabajo que se tienen en el estado quedarían anulados.

Al respecto, la secretaria del trabajo en el estado, Liliana San Martín, afirmó que ya se ha dado el acercamiento con los líderes sindicales y trabajadores. Subrayó que esta situación no es propia del estado, es un fenómeno que se vive en todo el país.

“Lo que visualiza la federación, es que el 80 por ciento de contratos, los colectivos, van a quedarse sin efecto por no haber agotado los procedimientos de legitimación, en el caso de Querétaro hemos sido muy puntuales en apoyar a los propios sindicatos de que realicen en este procedimiento”, comentó la funcionaria.

Te podría interesar: Buscan dar atención integral a personas que requieren una prótesis

La suspensión de estos contratos responde a que la reforma establece que los trabajadores deben haber manifestado su intención de pertenecer a estas representaciones sindicales, lo cual no ha pasado en la mayoría de los casos.

Actualmente, existen sindicatos que ya no representan, ni protegen a sus trabajadores y subsisten como una medida de protección para la empresa.

“También precisar que existía un número sumamente significativo de contratos que eran de protección, yo lo he dicho en público y lo he dicho en privada con los sindicatos y con los empresarios, esos sindicatos, esos contratos hoy no son garantes de absolutamente nada. Y hay que aprender a jugar con las nuevas reglas y hay que aprender a hacerlo bien para cuidar nuestra paz laboral”, concluyó.