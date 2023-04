Preocupa tasa de suicidios en el estado: Mauricio Kuri

El gobernador, Mauricio Kuri González, manifestó su preocupación por los índices de suicidios que registra el estado. Actualmente la entidad ocupa el sexto lugar a nivel nacional de muertes por suicidio. En 2022 se registró una tasa de 16.6 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Dicha preocupación se detonó luego de que se diera a conocer la noticia de que un joven deportista, con un futuro prometedor en el tiro con arco, terminara con su vida.

El mandatario estatal señaló que estarán reforzando los trabajos entre la Secretaría de la Juventud y las direcciones municipales para mejorar la integrar de los jóvenes a la sociedad y con ello disminuir las estadísticas de este fenómeno.

“Creo que el momento complicado que están viviendo los muchachos. Lo que sí es que no nos vamos a quedar con las manos cruzadas”, aseguró, aunque reconoció que no se tiene identificado un motivo en particular que esté detonando esta situación.