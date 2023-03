Beatriz Paredes se reúne con militantes del PRI en Querétaro

Dejó en claro que los países no son patrimonio de pensamiento único, reflejan dijo, que no existen estados totalitarios

Beatriz Paredes participó en un evento en el que se busca posicionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) .

Diálogos como el que hoy tenemos con la senadora Beatriz Paredes, nos ayudan a construir juntos, el PRI al que aspiramos, un PRI moderno y que se adapta a cada tiempo y momento; aseguró Toño Macías Trejo, secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI.

En el marco del encuentro con la militancia priista del estado de Querétaro, en la sede del Comité Directivo Estatal de este instituto político; con la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel; Toño Macías señaló que las etapas que ha vivido el Partido Revolucionario Institucional, “son una amplia adquisición de experiencia, la cual podemos traducir en que la única forma de seguir siendo ese gran partido, es solamente con la fórmula de cercanía, diálogo, propuesta y cero simulación”.

Beatriz Paredes, un ejemplo a seguir

El secretario General del PRI expresó que la senadora Beatriz Paredes: “ha sido motivo de inspiración y ejemplo para muchas y muchos de nosotros, podemos recordar aquel posicionamiento en el Congreso de la Unión, en el marco del Tercer Informe del presidente José López Portillo, mensaje claro y novedoso, pero sobre todo, un parteaguas en la ocupación de espacios de jóvenes y mujeres en política”.

En su oportunidad, Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República; dejó en claro que el Revolucionario Institucional tiene una historia ligada a la historia de México y eso es algo que dijo, no entienden quienes no conocen las profundidades de este partido: “el PRI no sólo tiene una historia ligada al poder, tiene historia ligada a los movimientos sociales que transformaron la realidad de México”.

El PRI tiene su poder en la militancia

La también exgobernadora de Tlaxcala señaló que la verdadera fuerza del partido está en el gran movimiento social que es su militancia: “en la memoria que tienen todos ustedes, de la transformación social que hizo el PRI de este país”.

Dejó en claro que los países no son patrimonio de pensamiento único, reflejan dijo, que no existen estados totalitarios; por lo que señaló la oposición no puede y no debe quedarse callada, aunque los discursos no trasciendan. Añadió que los discursos de los legisladores son muy importantes. Pero requieren de la fortaleza de sus organizaciones y dio el ejemplo de los temas que tienen que ver con el campo, sector que se ha visto afectado por la reducción de los apoyos; por lo que será importante recuperar la mayoría en el Congreso, para trabajar desde dentro, el regreso de estos apoyos.

Finalmente, al referirse a la política migratoria de nuestro país, la senadora de la República expresó que es errática. Ya sea con pasajes terribles y ensangrentados: “no se trata de hacer demagogia, se trata de reconocer lo difícil que es para nuestro país, de tránsito, destino y origen de migrantes. Se trata de reconocer también que para los mexicanos es prioritario ser respetuoso de los derechos humanos. Porque ese mismo trato que le demos a los migrantes que transitan por México. Es el mismo trato que queremos que le den a los mexicanos que transitan por Estados Unidos”.