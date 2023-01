Querétaro, en foco rojo por violencia de género

Mextli Moreno

Como parte de la Evaluación Ciudadana que realizan en el Observatorio Ciudadano de Querétaro, se identificó que una de las principales problemáticas que hay en la entidad es la violencia de género, ya que para su titular, Yamile David Gallegos, fue una de las categorías evaluadas que salió en ‘focos rojos’.

Principalmente comentó que no se está atendiendo la violencia de género en los cinco municipios del estado en los que hicieron su evaluación, que fueron Querétaro, Pedro Escobedo, El Marqués, Corregidora y Colón.

“Un foco rojo es un aumento en la violencia de género. En todos los municipios que nosotros evaluamos, hemos visto que está habiendo un aumento y que no se está atendiendo como es

debido”, declaró.

Ante esto, David Gallegos dijo que estas cifras se deben a que en los municipios no existen protocolos que estén actualizados, las unidades de atención a las víctimas no funcionan y algunas instituciones carecen de estas; no cuentan con programas en atención a la violencia o se siguen realizando programas que reproducen los estereotipos de género.

Por ello, la titular del Observatorio Ciudadano de Querétaro detalló que anteriormente hicieron un llamado de atención a los municipios para que atendiera la violencia de género que se reporta.