Querétaro, ejemplo nacional en política circular en manufactura

Carlos Mortera, director internacional para Latinoamérica de The Association for Manufacturing Tecnology (ATM), dijo que 2022 fue un año de grandes retos y variables en el sector de manufactura en todo Latinoamérica y se habla de desaceleración que se espera no impacte en gran forma a este rubro.

Asimismo agregó que, la demanda de productos manufacturados puede afectarse por la inflación, mientras que el nearshoring beneficiará a las inversiones en el bajío y norte nacional.

Dijo que la franja del bajío, encabezada por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México y San Luis Potosí, como los estados de la frontera norte, son un gran ejemplo nacional en política y economía circular en la manufactura, que les permite tener los mayores crecimientos industriales.

Dijo que la manufactura en México tiene la expectativa de crecer entre un cinco y 10 por ciento en este año. Al momento, dijo que no se aprecia un fuerte golpe de la desaceleración mundial.

La economía que más consume maquinaria para la transformación en Latinoamérica es México con arriba del 18 por ciento, lo que demuestra el potencial nacional en la confección de productos como la creación de nuevos emprendimientos.

En el mundo se habla de bloqueos de importación de productos manufacturados y se estima que este rubro deja una derrama de cuatro mil millones de dólares en Latinoamérica, unos 3.4 mil millones de dólares en Asia, Estados Unidos, de cuatro mil millones de dólares y en China, unos seis mil millones de dólares.

La reorganización de cadenas de suministro o nearshoring es un factor para ser aprovechado por México y generar una ganancia estimada en 40 mil millones de dólares en la economía de la manufactura.

En 2022, en el país se generaron 207 mil millones de dólares en producción, en especial en los corredores que empieza en Estado de México y Querétaro hasta Jalisco, así como en la frontera norte.

Por ello, calificó de esencial no dejar de promover la formación de mano de obra calificada y que tenga diversas certificaciones. Una planta de alta calidad no puede sobrepasar un cuatro por ciento de movilidad de personal.

“Es una preocupación de las empresas, pues no existe todo el talento que necesita el mercado, para subsanar esta realidad se lanzó una plataforma de capacitación. En todo Latinoamérica se tienen 1.3 millones de vacantes a ser ocupadas”.

La vocación industrial del bajío, le hace ser el polo de mejor trabajo nacional en formación de talento y atraer a nuevas inversiones con la instalación de plantas industriales y con acceso de agua, electricidad, gas natural, caminos, aeropuertos, beneficios fiscales, diversas iniciativas que esperemos se replique en todo el país.

“Debemos siempre tener en vista que si se trae inversión se debe tener a la mano de obra calificada y eso es lo bueno que esta haciendo Querétaro y sus vecinos. El bajío y el norte del país son los dos grande ejemplos de trabajo entre gobierno, academia y empresas”, acotó.

Durante la presentación de la 27 edición de Expo Manufactura, del siete al nueve de febrero en Nuevo León, Laura Barrera, directora del evento, indicó que México, Japón, Canadá y China, son los países más atractivos del mundo con una inversión de unos 11 mil millones de pesos.

De estos, unos tres mil millones de dólares se enfocará en edificar plantas y consolidar a la manufactura como el quinto sector de empleo en México.

Se requiere profesionalizar a la mano de obra y se convoca a que las empresas tengan acuerdos de desarrollo con las universidades para detonar talentos en ingenierías y robótica, entre otros sectores.

Con información de Juan Carlos Machorro