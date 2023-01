Analiza Canirac emitir amparo por Ley General de Control de Tabaco

Después de que se diera a conocer la reforma de la Ley General de Control de Tabaco que establece eliminar las zonas de fumadores dentro de los restaurantes, la titular de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Rosalinda Hernandez, comentó que van a reunirse con Samuel García, director Contra Riesgos Sanitarios.

En esta reunión se abordarán los lineamientos que el sector restaurantero tendrá que acatar y se podría analizar la posibilidad de interponer un amparo.

“Tendremos una reunión con riesgos sanitarios, con el director Samuel García para trabajar en conjunto y ver qué lineamientos nos da (…) todo depende de la reunión (…) al final es el que nos rige en el estado de Querétaro”, comentó la responsable de Canirac.

En respuesta a esta reforma, anteriormente la Confederación de Cámaras Industriales en conjunto con representantes de la iniciativa privada habían señalado que interpondrían una demanda para evitar los lineamientos del nuevo reglamento.

Por su parte, Rosalinda Hernández señaló que desde el sector restaurantero no están en contra de la salud y serán responsables de los lineamientos, sin embargo, consideró que la Secretaría de Salud se extralimitó con sus funciones.

Recordó que durante febrero del 2022 hubo otra reforma a la Ley General de Control de Tabaco, la cual establecía que en los lugares públicos se podía contar con zonas exclusivas para no fumadores, como en el sector restaurantero.

Por ello, algunos negocios que no contaban con espacios para no fumadores implementaron zonas como terrazas para quienes desearan fumar, sin embargo con la reciente reforma ya no se podrán utilizar estos espacios.

Finalmente, comentó que con estas nuevas disposiciones, los restauranteros podrían disminuir sus ventas de un 20 a un 30 por ciento. Ya contaban con espacios para los fumadores, ahora tendrán que salir de los establecimientos.

Con información de Mextli Moreno