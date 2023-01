Obispo de Querétaro pide dejarse llevar en 2023 por los grandes sueños

Fidencio López Plaza, obispo de Querétaro, ofició la misa de fin de año, en ella llamó a los fieles a dejarse llevar por los grandes sueños, las utopías y a fortalecer la fraternidad.

Ninguna persona puede salvarse sola, declaró el jerarca, ante quienes se dieron cita en Santa Iglesia Catedral.

Se necesita creer en la utopía a favor de la familia y del México posible.

Resulta necesario combatir desequilibrio, pobreza, marginación, inequidad e injusticia.

Covid dejó claro que se requiere la fraternidad y que nadie puede salvarse solo.

“Una persona o una sociedad que ya no tiene sueños y no se orienta por utopías, escoge el camino de su decadencia y de su desaparición. Sin utopías no se puede alimentar la esperanza, sin esperanza ya no hay razones para vivir y el desenlace fatal es la autodestrucción. La utopía nos hace caminar con rumbo y con sentido. Jamás alcanzaremos las estrellas, pero ¿qué sería de nuestras noches sin ellas?”, expuso.