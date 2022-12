Mauricio Kuri: Mi mayor reto es mantener a Querétaro seguro

Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro, se reunió con representantes de los medios de comunicación con motivo de los festejos de diciembre, evento en el que se sinceró diciendo que su principal objetivo es mantener una seguridad en la entidad.

“A Querétaro le tocan las puertas todos lo días”, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González, al hablar de los eventos de las últimas semanas -en materia de seguridad- cuando se colocaron cartulinas con mensajes amenazantes, presuntamente de autoría del crimen organizado.

Por ello, Mauricio dijo que que su principal reto es mantener al estado seguro y, reiteró, que siempre dará la cara hacia las y los queretanos.

“Tuvimos en Querétaro mensajes de un cartel del crimen organizado (…) les quiero decir como siempre he hablado en mi vida. De frente y de forma clara pueden pasar eventos, se los he dicho desde que inició mi Gobierno, a Querétaro le tocan las puertas todos los días, lo que también le he dicho es que nunca nos van a agarrar con los brazos cruzados, porque desde un inicio mi mayor reto es mantener a Querétaro seguro”.

En el mensaje de fin de año. En reunión con representantes de los medios de comunicación, hizo un recuento de los momentos “difíciles” que se vivieron en el estado durante este año; uno de ellos, los eventos del 5 de marzo en el estadio La Corregidora y el feminicidio de la niña Victoria.

Comprometió los esfuerzos del estado para mantener la seguridad en la entidad, al afirmar que “pasarán cosas en Querétaro”. Sin embargo, gracias a la labor de la policía del estado y los municipios se ha podido contener a la delincuencia.

Con información de Maritza Navarro