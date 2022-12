Mauricio Kuri: El arte y la cultura forjan mejores caminos para queretanos

Mauricio Kuri González inauguró la exhibición itinerante “Alas de México” del escultor mexicano Jorge Marín, la cual estará expuesta para disfrute de las y los ciudadanos en la Plazuela Mariano de las Casas, frente al templo de Santa Rosa de Viterbo.

“En Querétaro se trabaja para acercar el arte y la cultura a un mayor número de personas en todos los rincones del estado y lograr así una formación mucho más completa y universal”, dijo Mauricio Kuri.

Asimismo celebró la llegada de esta muestra a Querétaro, y agradeció a María Luisa Marín, hermana del artista. Y quien acudió en su representación, por acercar esta obra. La cual dijo se presenta como una alternativa para disfrutar del arte en espacios abiertos y que, además, permite la interacción entre el objeto de arte y el público; con estas acciones, dijo, hoy, en la entidad el arte y la cultura forjan mejores caminos para todos.

Mauricio invita a admirar el arte

“Cuando estaba yo viendo me acordé del maratón que decía: en Querétaro no caminamos, en Querétaro no corremos, en Querétaro volamos y con estas Alas pues más arriba. Los invito a venir a que las admiren, a fotografiarse con ellas. Para que así se cumpla el objetivo de esta exposición: el que todos, chicos y grandes, puedan interactuar con sus Alas. Hoy, en Querétaro el arte y la cultura forjan mejores caminos para todos”, manifestó.

La secretaria de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, detalló que esta exposición es parte de la estrategia Somos Querétaro que tiene como objetivo fortalecer el tejido social; Alas de México, dijo, visitan el estado para que sus habitantes y visitantes las disfruten. Las hagan suyas y encuentren en ellas inspiración para crear e imaginar mundos mejores, están llenas de simbolismo. Y pasión, aportando un mensaje de libertad, creatividad, exploración y esperanza.

Agradeció al artista mexicano Jorge Marín y a la Fundación Jorge Marín por hacer esto posible, y precisó que esta obra tan emblemática conjuga una disciplina artística con tanta tradición como es la escultura. Con la cultura digital y mediática que se vive hoy en día. Alas de México ha recorrido un largo camino y dado la vuelta al mundo. Anunció que alrededor de esta exposición se realizará un concurso de murales en el sistema COBAQ que ayudará a crecer la ruta de identidad queretana.

Inicio en Santa Rosa Viterbo

En tanto, el titular de la Notaría Número 30, Iván Lomelí Avendaño, explicó que esta escultura inicia su residencia en el marco del templo de Santa Rosa de Viterbo. Para luego partir a varios espacios del estado de Querétaro.

La escultura, es una obra creada en 2010 y planteada para ser una edición limitada de 28 ejemplares. Hasta ahora, su itinerancia ha tocado más de 35 sedes. Y son 15 las que ya están instaladas de forma permanente en ciudades muy representativas del Continente Americano, Europa y Asia.

Las Alas de México se han convertido en un fenómeno expositivo y mediático. Con su naturaleza interactiva, su lenguaje de simbología universal y su proyección, pretenden fortalecer la unión de las artes, así como la identidad del ciudadano de México y del mundo.