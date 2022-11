Plantean regular servicio de Airbnb en Querétaro

Mextli Moreno

En las zonas turísticas o barrios donde actualmente han incrementado los hospedajes ofertados por la plataforma de Airbnb, podrán poner en riesgo la cultura de estas zonas, señaló el urbanista y académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Emiliano Duering.

Asimismo, el investigador aseguró que, a diferencia de los hoteles, Airbnb es una plataforma que no cuenta con obligaciones fiscales, pues en algunos estados solamente paga un 3 por ciento de las ganancias que recibe.

Además, explicó que se puede poner en riesgo la cultura de dichas zonas y, en consecuencia, los espacios dejen de ser representativos para una población o barrio, ya que al propiciar la migración y el desplazamiento de los residentes, se verá afectada la cultura de estas zonas.

“El riesgo en esto (…) es que los lugares donde se rente, ya no sean barrios representativos, ya no tengan el interés sociocultural que lo tuvieron al principio. Si dentro de un barrio algunas pocas personas rentan por Airbnb sus viviendas, no se transforma la cultura del barrio, pero si a la larga muchas personas locatarias se van, se va a ver afectada la cultura”, dijo.