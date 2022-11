Prevén regular transporte ejecutivo en nueva normativa

Estrella Álvarez

Desde la Legislatura local se prevén ajustes en la Ley de Movilidad en la que se regulará las aplicaciones digitales dedicadas al transporte ejecutivo.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Movilidad presentada por el PAN,se establecen las bases sobre el denominado Servicio de Transporte a Demanda, referente al que está “destinado al traslado de personas de un punto a otro, que se contrata únicamente a través de plataformas digitales, que permiten conectar a usuarios que demandan dicho servicio con empresas especializadas en aplicaciones de movilidad”.

Asimismo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, urgió al Congreso a aprobar a la brevedad en pleno, la creación de la Agencia Estatal de Movilidad (AEM) (planteada en la iniciativa), pues uno de sus objetivos será tener el control del recaudo del transporte público.

Consideró que es necesaria esta agencia para poder exigir resultados a las empresas que operan Qrobús y de esta manera retirar concesiones.

Además, aseguró que el titular de la Agencia Estatal de Movilidad será Gerardo Cuanalo Santos, actual director del Instituto Queretano del Transporte.

“Tiene que ser aprobado y publicado cuanto antes. Nos urge mucho para poder tener ya el control del recaudo y el poder obligar a las empresas concesionarias, poder quitarles las concesiones y echarlo para adelante. Yo esperaría que fuera ya en las próximas semanas. (El titular)

será Gerardo Cuanalo”.

La AEM tendrá más atribuciones, entre ellas determinar tarifas, contratación especial de empresas para eventos determinados; definirá rutas y podrá retirar concesiones.

Por ello, dijo que “nunca más el estado puede estar secuestrado por una empresa particular, es un servicio público y si para eso necesitamos revisar la infraestructura que se tiene para garantizar el servicio, el Gobierno tiene la facultad de hacerlo. Sí puede haber paros; lo que no se puede hacer es que la infraestructura nos la quiten y no podamos brindar el servicio”.

Además, deberá presentar su presupuesto antes del 31 de noviembre, para que alcance a ser tomada en cuenta dentro del presupuesto 2023.

La iniciativa que propone a la agencia incluye diferentes elementos, entre ellos, dar un descuento de 50 por ciento a personas con discapacidad que cuenten con credencial del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro.