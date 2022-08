Comprarán más camiones para Qrobús, pero ya no serán chinos: Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que se comprarán nuevas unidades para dar servicio de Qrobús, aunque no detalló cuántas ni cuándo se dará la operación.

En entrevista, mencionó que no le gusta que sean de China, como fue el caso de la última compra, porque sus refacciones son difíciles de conseguir, además que son de menor calidad que otras unidades que hay en el mercado.

“En lo personal no estoy de acuerdo que sean de China, porque traen muchos problemas de refacciones, etcétera, tendría que ser algo totalmente nuevo y de mejor calidad. No me quiero adelantar (acerca de cuántas unidades se comprarán) teníamos cerca de 900 camiones, nos bajó a 50% y ahorita estamos cerca de los 600 (en calle) y se pidieron 35 camiones más ahora que entraron a clases”.