Presentan denuncias contra Soluntitec por puente del Sombrerete

Estrella Álvarez

Las autoridades estatales presentaron denuncias correspondientes en contra de la empresa Soluntitec por la caída de la trabe en la obra del puente Sombrerete y Boulevard Bernardo Quintana.

La Secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía, informó que se han presentado denuncias ante la Contraloría del Estado y de la Fiscalía General, a fin de que sean las instancias las que determinen la responsabilidad correspondiente.

Puedes leer: “No habrá recursos adicionales para Puente Sombrerete de Querétaro”

“No me corresponde a mi el diálogo con la empresa, seguramente Obras Públicas o alguna otra instancia sí, sin embargo yo no lo he tenido porque no lo he asignado”, dijo.

Por su parte, el gobernador, Mauricio Kuri González, informó que aplicarán las multas más altas y todo el peso de la ley, sobre la caída de la trabe en dicha obra.

“Yo lo que le pedí a la contraloría es que entrara con todo y que lo más importante es que quede el puente y seguimos trabajando con eso (…) Se va a aplicar todo el peso de la ley y ya dije que se apliquen las multas más altas que la ley puede hacer”.

Añadió que lo más importante es la seguridad de todos y que quede el puente listo lo más pronto posible.

Kuri aseguró que en su administración no volverá a trabajar en alguna otra obra pública, que reiteró no es una adjudicación directa, sino fue licitación nacional.

Dijo que parte de las obras como esta de Sombrerete fueron destinadas con recursos producto del reemplacamiento.