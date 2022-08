5 planteles de Querétaro no se reincorporaron al regreso a clases

Mextli Moreno

Faltaron por reincorporarse 5 planteles de educación básica para el regreso a clases en el estado de Querétaro, comentó el coordinador de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde Olvera. Sin embargo, agregó que estas podrían reincorporarse a finales de septiembre.

“Tenemos reportes de diferentes situaciones, pero que no impiden el desarrollo de las actividades presenciales (…) tenemos un reporte de que cinco planteles no fue posible porque no se terminaron, pero tienen programado terminarlos a mediados de septiembre”, comentó.