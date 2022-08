Gonzalo Flores

Actualmente, 10 menores de edad tanto de Querétaro como de Estado de México son atendidos dentro de Senderos I.A.P., institución que los apoya por enfrentar diversas situaciones de vulnerabilidad como violencia intrafamiliar y omisión de cuidados, informó la presidenta Diana Castañeda Castillo.

Hasta el momento, compartió en exclusiva con AM de Querétaro, la institución opera al 50 por ciento de su capacidad, en un esfuerzo por ofrecer a los menores un entorno seguro y amoroso con el que se facilite su sano desarrollo así como la expresión de sus capacidades y habilidades, en vías de respetar en todo momento los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Diana Castañeda señaló que el próximo 30 de agosto, Senderos I.A.P. cumple 23 años de servicio en Querétaro.

“Actualmente estamos atendiendo a 10 menores, niños y niñas, tenemos un grupo mixto, de entre 5 y 15 años, y les ofrecemos un ambiente familiar en el cual pueden desarrollarse, están a cargo de una mujer adulta que hace las funciones de cuidadora quien les da el cuidado, el apoyo emocional, la guía, educación, disciplina, acompañamiento escolar”, comentó.

La institución en general, agregó, atiende de forma integral el desarrollo de los menores mediante un albergue, proporcionan alimentación y escuela, así como se encargan de procurar la salud física y emocional.

Castañeda Castillo consideró, basada en su experiencia al frente de la institución, que la violencia intrafamiliar se ha normalizado y una forma en la que se ha presentado en algunos de los casos atendidos actualmente, es en la falta de educación.

“Es este tipo de violencia que está muy normalizada y que no la vemos, por ejemplo, hemos recibido niñas que no estaban estudiando por la pandemia porque no tenían la facilidad tecnológica para hacerlo, contaban con un solo celular y el papá o la mamá se lo llevaba a trabajar y ellas no tenían con qué estudiar, eso es violencia al atentar contra sus derechos”, afirmó.

Destacó que a raíz de la pandemia reconocieron una área de oportunidad en la falta de educación para los menores, y aunque anteriormente se dedicaban a atender a otro tipo de población, es que se han dedicado en los últimos meses a ofrecer una solución a esta problemática. “Tratar de prevenir esa violencia de omisión de cuidados”.

¿Cómo puedo apoyar?

La Institución de Asistencia Privada Senderos busca allegarse de recursos para mantener y dar seguimiento a su labor, al ser beneficiada por la décimo segunda edición de la Carrera de la Esperanza 2022 que se llevará a cabo el 11 de septiembre.

Las inscripciones para la carrera servirán para el pago de servicios y la alimentación de los menores que se encuentran actualmente en la Casa Hogar y para lo que solicitan el apoyo de la sociedad en general con su participación.

Es importante que las inscripciones se realicen directamente en Senderos I.A.P., ya que con ello se garantiza que recurso se integre en su totalidad a la institución.

El costo de inscripción es de 350 pesos y puede hacerse vía telefónica a los números 4421424472 y 4422744232. También está disponible el correo electrónico [email protected]