Querétaro: Declaran culpable a asesino de Athos y Tango

Estrella Álvarez

La Juez en materia penal, consideró como responsable de crueldad animal a Benjamin ‘N’ del envenamiento de los dos perros rescatistas Athos y Tango, el pasado mes de julio del 2021.

El presunto responsable es un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien era vecino de la colonia y que había expresado su intención de dar muerte a los caninos.

Este, es el primer juicio que llega a sentencia en el país y con el que buscan sentar precedentes en contra de los maltratadores de animales.

La juez consideró que hubo los elementos necesarios ya que no solo había un video que lo relacionaba, sino que además había expresado las intenciones de matar a los perros a otros vecinos para que no fueran entrenados en la jardinera de la colonia, y que fue con dolo su actuación provocando una muerte no natural y cruel a Athos y Tango.

Informó, que en el domicilio de la persona encontraron salchichas que se habrían usado para envenenar a los perros rescatistas que apoyaban en Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia.

De igual manera, la juez dijo que derivado del testimonio de los especialistas y veterinarios que los atendieron el día de la agresión, había salchichas en su cuerpo con una sustancia al alcaloide con la que habían sido envenenados.

Edgar Martínez, cuidador y entrenador de Athos y Tango, dijo que con esta sentencia se cierra un ciclo que ha implicado este proceso tan complicado y que se enfoca en dar entrenamiento a otros perritos como una forma de honrarlos.

“Todo recae en sentar un precedente, en seguir aportando en los términos del respeto y de una tenencia responsable”, indicó.

Durante la audiencia, Édgar incluso requirió de apoyo de otro de sus perros de asistencia debido a la situación estresante que le generó durante la lectura de la sentencia.

Este martes, la juez sólo dictará a Benjamin el fallo condenatorio que implica el tiempo que podría permanecer en prisión que va de los 8 a 16 años, y la reparación de daño.

Mónica Huerta, abogada de las víctimas directas e indirecta confío que si bien Benjamin enfrenta el proceso en libertad, no se sustraiga de la justicia ya que hasta el momento la Fiscalía General ha garantizado que se presente a cada una de las audiencias.

Benjamin aún puede apelar la sentencia o irse a un amparo directo.