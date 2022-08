Academia firmará Manifiesto por la Economía Circular en Querétaro

Gonzalo Flores

El próximo 30 de agosto, en el Teatro de la República, 30 instituciones educativas del estado encabezadas por la Universidad Nacional Autónoma de México campus Juriquilla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey en Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro -más las instituciones que se sumen hasta esa fecha- firmarán un Manifiesto Académico hacia la Economía Circular.

De acuerdo con el doctor Jesús Manuel Dorador González, secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Juriquilla, se trata de un esfuerzo social dentro de la iniciativa Querétaro Circular, en la que la academia da un primer paso para establecer 12 compromisos enfocados a ejercer una gobernanza, es decir el involucramiento de toda la sociedad en la búsqueda de soluciones que incidan en el cuidado ambiental del estado, para incentivar la economía circular en todos los sectores.

“Tenemos que seguir trabajando en un ejercicio que se llama gobernanza, no el gobierno sino la gobernanza donde todos participamos realmente en la toma de decisiones, tanto el gobierno, como la sociedad, el sector productivo, el sector académico, todos tenemos que participar y poner lo mejor que tengamos”, indicó el académico.

El doctor Dorador González destacó que el sector académico es el primero que decidió firmar este Manifiesto “en favor del medio ambiente, la sustentabilidad y de la transición a la Economía Circular pero no son nada más palabras, son compromisos que desde el sector académico estamos suscribiendo para cumplirlo y con esto poner lo que nos toca como academia para llegar a que todos los sectores para transitar al Querétaro que queremos tener”.

La Universidad Nacional Autónoma de México campus Juriquilla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey en Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro dan muestra de una importante unión de instituciones para trabajo en conjunto, y tras el lanzamiento de la convocatoria, han logrado reunir a más de 30 instituciones de educación superior.

“El 30 de agosto éstas 30 instituciones más las que se sumen, vamos a suscribir este Manifiesto con testigos de honor que son de los distintos sectores como el empresarial, social y gubernamental, este caso, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri que está absolutamente comprometido con éstas ideas de cuidado del medio ambiente y economía circular así como los secretarios de estado, en fin, estamos muy contentos, tenemos una gran alegría de que los distintos sectores a los niveles más altos hayan decidido ser nuestros testigos de honor para nosotros también como academia estar acompañados por los diversos sectores así como nosotros vamos a acompañar a los distintos sectores en las acciones ya sean manifiestos, proyectos, acciones, rediseños y lo que sea necesario”, informó para AM de Querétaro.

Jesús Manuel Dorador resaltó que no es un manifiesto de una o tres instituciones sino que representa un esfuerzo de todas las universidades que se suman a la iniciativa para desarrollar proyectos en conjunto así como la actualización de planes de estudio, investigaciones o indicadores acordes a los objetivos trazados para impulsar un desarrollo sustentable de la entidad.

“Esa es la gran fortaleza que tiene esta firma de manifiesto”, aseguró.

El académico señaló que no solo se trata de una firma de un documento, sino que engloba 12 compromisos “como un inicio formal de las acciones del sector académico en todo esto”.

Agregó que con la aplicación de una economía circular, se busca que todos los productos y sus procesos sean diseñados desde su origen para unir el ciclo de inicio como el ciclo final de uso. “Que ningún producto se convierta en basura”.

Los principios básicos se encuentran en los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Cuando se habla de desarrollo sustentable, se trata de preservar, proteger y conservar los recursos naturales actuales y futuros.

“Tenemos que asegurarnos que los recursos renovables no se deban utilizar a un ritmo mayor al que se generan, que las sustancias contaminantes no se produzcan a un nivel superior al que puedan ser recicladas, reutilizadas o absorbidas por el medio ambiente y ningún recurso no renovable no deberá aprovecharse a una velocidad mayor a la necesaria para sustituirla por un recurso renovable”, explicó.

Con estos tres principios de la sustentabilidad, Dorador González, “se suma uno fundamental”, la búsqueda de un avance social y económico para avanzar a la sostenibilidad.

“Ya no podemos pensar los seres humanos que podemos utilizar los recursos del planeta cuando queramos como queramos, sin preocuparnos por el futuro. Ahora, aún los recursos renovables nos los estamos acabando porque los consumimos más rápido de lo que se recuperan. Si se renuevan pero tardan más tiempo”, añadió.

Con la firma de este Manifiesto por parte de la academia, se pondrán todos los conocimientos de las instituciones al alcance de gobierno, industria y la sociedad en general para alcanzar los objetivos de la agenda 2030.

“Aún nos queda tiempo, pero debemos de comenzar a actuar ya para el cuidado de nuestro medio ambiente”, afirmó.