Estamos a tiempo de frenar el desempleo en México: Coparmex

Estrella Álvarez

El sector empresarial en el estado de Querétaro no ha tenido, por el momento, la necesidad de realizar paros técnicos o reducir puestos de trabajo derivado de las afectaciones económicas que se viven a nivel mundial en algunas líneas de producción, lo que contribuye a reducir los niveles de desempleo en México.

El dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho, informó que nos encontramos a tiempo de frenar el desempleo en México apostando a la generación de infraestructura, turismo y atracción de empresas de capital extranjero.

En el caso de Querétaro, dijo, “aún no hay paros técnicos o reducción de puestos de trabajo, pues, al contrario, en los empleos formales, ha habido recuperación”.

Por ello, dijo, estamos previniendo, “lo que queremos es que no suceda y, por ello, buscamos hablar con la federación y que estamos muy atentos para que, en México, estemos con este proceso de crecimiento aunque sea del uno por ciento a no crecer. Aunque sea crezcamos muy poquito, tengamos proceso de estabilización”.

Añadió que hay empresas que han tenido que soportar los aumentos en los costos finales al consumidor, como son los restaurantes y comercios, pero ha sido complicado.

“Los empresarios estamos aguantando lo más posible los embates económicos y los comercios no están repercutiendo al 100 por ciento el alza de precios. Hay quienes no lo pueden evitar, como cierto tipo de alimentos, pero hay algunos como la restaurantera, están aguantando mucho que no reflejan en el consumidor. El sector empresarial estamos aguantando lo más posible en aguantar los precios”.