Premian a las mejores empresas para trabajar en Querétaro y el Bajío

Por: Gonzalo Flores

Por segundo año consecutivo, la empresa AD Comunicaciones, a través de sus brazos editoriales AM de Querétaro, la revista Perfiles y la revista VSD!, registró la premiación de los Mejores Lugares para Trabajar en Querétaro y el Bajío, por parte de la organización internacional Great Place to Work en México.

Con la presencia del expresidente Vicente Fox Quesada y su esposa, Martha Sahagún, el Centro Fox en San Francisco del Rincón, Guanajuato, fue la sede del encuentro empresarial regional que componen los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mediante un mensaje virtual, la CEO de Great Place to Work en México, Alma Rosa García Puig, expresó que “el ‘ranking’ de la región Bajío fue mucho más retador este año. Premiamos solamente a las 20 mejores organizaciones, quienes lograron mantenerse a la vanguardia con sus políticas, prácticas y liderazgos en un proceso de transformación cultural a través de nuestro modelo For All. Esta región es estratégica para Great Place to Work por su importante desarrollo, aportación a la economía y los empleos generados, pero además queremos acompañar a más organizaciones a ser parte de esta nueva cultura For All”.

Consideró que, para la organización, la región Bajío es clave para el cumplimiento de una transformación de la cultura laboral, ya que se conforma por un espectro superior a 5 millones de personas y más de 63 mil empleos formales creados en lo que va de este año.

García Puig expuso que, en 2021, se realizaron encuestas a más de 11 mil colaboradores de empresas del Bajío. Fueron premiadas 20 organizaciones, de las cuales cinco cuentan con más de 500 trabajadores y otras 15 presentan un universo laboral de entre 50 y 500 trabajadores.

El vicepresidente de Relación con Clientes de Great Place to Work en México, Carlos Landa, resaltó la evolución y beneficios que brinda el modelo For All, con el que las empresas buscan esta certificación internacional e impulsan el desarrollo de su potencial humano mediante pilares importantes como el liderazgo efectivo, los valores y la confianza hacia ellas.

La intención es implementar procesos integrales dentro de las empresas, para que los trabajadores se vinculen con un compromiso de mejora continúa de forma individual y colectiva, y se potencien mecanismos operativos y el desarrollo humano, que se reflejen tanto en la innovación como en el crecimiento financiero.

El director editorial de AD Comunicaciones, Miguel Ángel Flores García, destacó que “Querétaro está listo para impulsar las buenas prácticas de clima laboral, desarrollo y crecimiento humano dentro de las empresas del estado. AD Comunicaciones hace una atenta invitación a todas las empresas queretanas para sumarse en estos tiempos de retos, tanto económicos como sociales, en vías de promover una transformación de fondo en los distintos sectores económicos”.

“AD Comunicaciones será un aliado para destacar sus prácticas, así como acompañar y celebrar todo este año su labor empresarial en Querétaro. Estamos convencidos que esta sinergias son de vital importancia para desarrollar una nueva filosofía laboral que, a su vez, impulsará aún más los alcances sociales y económicos de las empresas y en general del estado”, mencionó.

Las organizaciones premiadas este año en la categoría ‘Más de 500 colaboradores’ son las siguientes:

HDI Seguros Dana de México Michelin México Ethan Allen Yanfeng Planta Querétaro

En la categoría ‘Menos de 500 colaboradores’, los ganadores fueron estos:

Sabic Borgwarner Irapuato Transportes Sineba Crossmotion Logistic Here Technologies Kaeser Compresores Seguros El Potosí BHTC Orienta Witzenmann Hirschvogel Components México Mubea Celaya KFC Bajío Proquimed Agacel

