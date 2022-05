Garantizan justicia por ataque a dueño del zoológico Wamerú

Marittza Navarro

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, aseguró que no habrá impunidad en el caso del ataque en contra del dueño del zoológico Wamerú.

Armando Coello Arroyo, fue robado y asesinado en la casa que habitaba a un costado del zoológico.

La madrugada del miércoles se dio a conocer el hecho, que se perpetró en la casa anexa al zoológico sobre la carretera estatal 100, sobre un grupo de personas que ingresaron a la casa habitación a robar y en el proceso asesinaron al empresario.

“En Querétaro hay justicia, en Querétaro no hay impunidad y lo hemos demostrado una y otra vez. Lo vuelvo a repetir: no puedo decir que no va a haber eventos, les puedo decir que cuando haya eventos vamos a ir por ellos”, indicó el mandatario.